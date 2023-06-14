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Best St-Estephe 2022 wines tasted en primeur

Georgie Hindle presents an overview of the 2022 vintage across the St-Estèphe appellation revealing her highest-scoring wines.
Georgie Hindle Georgie Hindle

St-Estèphe 2022

Average yield:

  • Average yield 31.5hl/ha, -27.4% relative to the 10-year average of 43.4hl/ha.
  • Yield in 2021 40.7hl/ha. A decrease of 3% from 2020.

Rainfall during the vintage in mm and % relative to the 10 year average:

  • Pre-budburst (Nov-March) 415mm (-14.6%)
  • Véraison to harvest (August-October) 74.4mm (-40.3%).
  • Total: 889.3mm (-1.1%)

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