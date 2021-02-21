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Somontano: regional profile plus 10 top wines worth seeking out

Relatively young, and still in a hurry to show the world its potential for quality wine production, this mountain-influenced region in Spain’s north is keen to maintain its own individual identity, as Miquel Hudin discovers.
Miquel Hudin Miquel Hudin

There’s a classic wine region profile, which always starts with the area’s history. Producers once made wines that were highly regarded and sought-after. Then, people stopped drinking the wines. Or a plague arrived. Or a war. But just before the region slipped off into the brink of oblivion it was rescued by some far-sighted individuals, and now its future looks bright…

DO Somontano, the most northerly of the four Denominaciones de Origen in Spain’s Aragón region, definitely ticks all of these boxes – except it hasn’t done them in the usual order. And most importantly, the story of Somontano is by no means finished.

Scroll down for Miquel Hudin’s tasting notes and scores for 10 top Somontano wines

Vineyards and wine production in the Iberian peninsula flourished in the lead-up to the Roman era. As the fertile banks of the Ebro river led people further inland from the Mediterranean, vines followed. Once civilisation reached the confluence of the Cinca and Vero rivers, the Roman town of Barbastrum was founded. Eventual Christian dominion over the region by Peter I of Aragón led to the establishment of countless monasteries and a rebirth of viticulture across Spain, especially in Somontano.

Hudin’s pick: 10 top Somontano wines

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