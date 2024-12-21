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First Taste: Quinta do Noval 50 Year Old Tawny

Ines Salpico tastes and rates the much-anticipated release of the storied Douro estate's new 50 Year Old Tawny.
Ines Salpico Ines Salpico

Created a mere two years ago, in 2022, the 50 Year Old Tawny category is the youngest of all legally approved styles of Port. It’s perhaps a surprise for many lovers of the storied fortified wine and it was a decision producers and shippers lobbied intensely for.

The IVDP – Intituto dos Vinhos do Douro e do Porto eventually conceded to their calls for a way to value the unique stocks of old wines and the investment and skills that goes into maintaining them.

The evolution of the Port trade – with key markets, not least the UK, shrinking in volume but steadily increasing in value – further justified this stance.

Scroll down for tasting notes and scores for Quinta da Noval’s 50 Year Old Tawny

Quinta do Noval 50 Year Old Tawny

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