Seasonal buys: Christmas 2022

In the rush for the festive finish line, we’re here to help you save time and get your wine shopping sorted early. The Decanter in-house team has picked out 34 exciting and accessible wines that are perfect for drinking over the holidays, all available in the UK and priced at £20 or less.

This month’s highlights

Must-try white: Greystone, Barrel Fermented Sauvignon Blanc, Waipara Valley, Canterbury, New Zealand 2020

Must-try red: Pago de Sangara, Roble, Ribera del Duero, Spain 2020

Must-try sweet: Chassaux et Fils, Specially Selected Château de Suduiraut, Sauternes, Bordeaux, France 2016

High street choice: Corte Alle Mura Chianti Riserva, Tuscany, Italy 2019

As a companion selection to our top seasonal buys, the Decanter team has selected 16 standout bottles that are sure to impress this Christmas, all available in the UK and priced between £20 and £50.

