Wines for the week: November 2022

Looking for everyday drinking wines that won’t disappoint? The Decanter in-house tasting team has done all the hard work for you, picking out 25 exciting and accessible wines that are all ready to drink now, are available in the UK and priced at £20 or less.

This month’s highlights

Must-try white: Santo Wines, Selection Cuvée Assyrtiko, Santorini, Greece 2018

Must-try red: Domaine St-Amant, Grangeneuve, Beaumes de Venise, Rhône, France 2018

High street choice: Lidl, Poncho Criollo Malbec, Mendoza, Argentina 2021

As a companion selection to our 25 wines under £20, the Decanter team has selected seven standout bottles that are sure to impress, all available in the UK and priced between £20 and £50.

{} {"wineId":"62132","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"62339","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"63818","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"63820","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"60994","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"63819","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"63821","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"63822","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"62492","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"63823","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"63824","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"63825","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"63826","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"63827","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"62379","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"60987","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"63828","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"62334","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"63829","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"62135","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"62336","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"57431","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"63830","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"63831","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"60088","displayCase":"standard","paywall":true} {}

Related articles