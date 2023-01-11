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Another addition to the Chianti quality pyramid: tasting Rùfina’s Terraelectae wines

In response to Chianti Classico’s top category Gran Selezione, producers in Chianti Rùfina have added the new category Terraelectae to their quality pyramid, starting with the 2018 vintage.
Michael Apstein Michael Apstein

Federico Giuntini Masseti, president of the Chianti Rùfina Consorzio, says that the purpose of Terraelectae – Chianti Rùfina’s new top-tier category- is to highlight the special character of the Sangiovese-based wines from Rùfina’s unique terroir. The producers hope the category will allow Chianti Rùfina to emerge from Chianti Classico’s shadow and be considered a top Tuscan DOCG, like Brunello.

Scroll down to see tasting notes and scores for the 10 inaugural Terraelectae wines

Chianti Rùfina, the smallest of the sub-regions of the greater Chianti area – just one-tenth the size of Chianti Classico – lies about 30 minutes by car northeast of Florence.

With a more rugged terrain and vineyards that lie at a higher elevation, the region has an overall cooler climate compared to Chianti Classico, which gives the wines a more savory and engaging wild component – Gerardo Gondi of Tenuta Bossi, one of Rùfina’s top estates, aptly calls the wines ‘mountain Chianti.’

The 10 inaugural Terraelectae wines:

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