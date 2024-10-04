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Baudains: How a little Piedmontese village saved its vines

Richard Baudains visits the village of Carema in Piedmont and finds ‘a sense of momentum’ and a bright future for its Nebbiolo wines.
Richard Baudains Richard Baudains

The village of Carema lies in a natural amphitheatre of terraced vineyards on the west side of the Dora Baltea valley, on the Piedmontese side of the regional border with the Val d’Aosta.

Below is the motorway which climbs up the valley to the Mont Blanc tunnel; above are the first high peaks of the Alps.

Ten years ago the wines of Carema and its unique terraces were in a state of decline, which seemed destined to relegate them to obscurity.

But recent years have seen a rejuvenation of the village, and so I visited the area to meet some of the producers bringing winemaking back to life.

Eight Nebbiolo from Carema listed below

Carema: Eight wines to know

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