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Best-selling claret: Top Bordeaux wines under £20

We wanted to know where the most bang for your buck can be found among the top-selling, lower-priced Bordeaux reds in the UK. After extensive tastings of the bottles that fly off the shelves, Andy Howard MW recommends the everyday wines to make a beeline for.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Bordeaux remains a key category in the UK wine trade, and the quality and value of wines retailing under £20 is higher than ever.

With a succession of fine vintages, the days of lean, green cheap Bordeaux wines seem consigned to history.

Scroll down to see tasting notes and scores for the top 12 Bordeaux wines under £20

In 2020, 188,000hl of Bordeaux wines were exported to the UK, accounting for 22% of the volume of all French AP still wine exports (source: CIVB).

Andy Howard’s top 12 picks: Bordeaux wines under £20

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