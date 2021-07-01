{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YTQyZDk0ZjUyMGEwMTNiZWEzZGIyM2M2NDkzMDM5MTVkNDc0MWQwZjNiMDJkNTJhYWY5YzI1YzhlOTkxN2ZiZQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Anson: Château Marquis de Terme is an estate on the rise

Jane Anson is excited by a 'renewed sense of energy' at Château Marquis de Terme in Margaux. See her report with exclusive tasting notes on all vintages back to 2009, plus also for 1989 and 1982.
Jane Anson Jane Anson

The Sénéclauze family at Château Marquis de Terme get the prize for being the longest-running 100% family owners of a classified estate in the Margaux appellation.

They have been there since 1935, with brothers Pierre-Louis, Jean and Philippe in charge today.

Scroll down to see Jane Anson’s Château Marquis de Terme vertical tasting notes and scores

See Jane Anson’s Château Marquis de Terme vertical tasting notes and scores

Château Marquis de Terme 2020 is an en primeur sample, and has been tasted twice. 

You may also like

A Château Margaux wine tasting masterclass

Jane Anson’s Bordeaux 2020 en primeur verdict

Tasting Bordeaux’s single-variety wines, from Malbec to Sémillon

Latest Wine News