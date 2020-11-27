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Chablis 2019: Best-value wines under £20/$25

It might come as a surprise that Chablis offers great value - a statement that is true in the context of Burgundy but also, more broadly, when compared to other renowned wine regions. While mostly populated by AOC Chablis, our best-value selection also includes three top-scoring Premier Crus, and all available for less than £20/$25.
Ines Salpico Ines Salpico

In his Chablis 2019 vintage report, Andy Howard MW highlighted how this vintage delivered consistent quality but also clear tier differentiation. This could make the case for investing in the Grand Cru and Premier Cru wines which, he argued, offer not only great ageing potential but also very good value in the context of Burgundy.

Grand Cru Chablis sits, competitively, at a price-point comparable to that of Premier Cru Puligny and Meursault; Premier Cru Chablis, on the other hand, delivers greater complexity and exclusivity at a price tag similar to Côte de Beaune villages.

However there is plenty of value to be found for less than £20 with three Premier Crus included in the round up.

Best value Chablis 2019

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