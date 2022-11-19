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Bodegas Ysios discovery tasting at Decanter’s London Fine Wine Encounter 2022

Decanter readers tasted a selection of top wines from Bodegas Ysios during an exclusive masterclass at the Decanter London Fine Wine Encounter. Amy Wislocki reports from the Singular Expressions of Bodegas Ysios Discovery Tasting, with scores for the wines.
Amy Wislocki Amy Wislocki

The undulating winery roof of Bodegas Ysios, set among the vines in Rioja Alavesa, is one of the iconic sights in the Rioja wine region. Designed by well-known architect Santiago Calatrava, it echoes the contours of the Sierra Cantabria mountain range behind, managing to be both modern and yet in harmony with nature.

Six Bodegas Ysios wines tasted

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