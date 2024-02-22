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Brunello di Montalcino Riserva 2018: 20 recommendations
Michaela Morris
February 22, 2024
Tasting Brunello’s 2018 Riservas alongside
required a conscious palate recalibration. The good news is that vintage variation – which is genuinely one of the appeals of fine wine – is alive and well in Montalcino. new releases from 2019
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In
, cool temperatures in August and recurring rainfall in the weeks before harvest challenged ripening and yielded thin-skinned grapes. The resulting wines were fine in frame, slim in textures and moderate in concentration. 2018
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