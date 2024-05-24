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Capezzana’s Trefiano: Quintessential Carmignano

Michael Apstein takes a look at what's behind this benchmark Carmignano Riserva, with tasting notes and scores for six vintages.
Michael Apstein Michael Apstein

To celebrate the 40th anniversary of Trefiano – Tenuta di Capezzana’s stunning take on Carmignano Riserva – a vertical tasting of a handful of vintages ranging from 1988 to 2019 (the current release) was held in Florence this February.

In preparation for the tasting, I opened a bottle of the 2015 from my own cellar, so I have included my impression of that below, along with the wines from the tasting. Spoiler alert: Trefiano, like other great wines, takes at least a decade to reveal its considerable charms and stature.

Scroll down to see tasting notes and scores for the Capezzana Trefiano

A taste of Trefiano:

Wines are listed oldest to youngest

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