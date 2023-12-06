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Chablis 2022: Full vintage report and top-scoring wines

Chablis lovers can delight in 2022, hailed as a year to snap up. Those who got it right produced wines with both freshness and ripe fruit flavours, alongside crispness and signature salinity.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Chablis 2021: 4.5/5

‘It was a very good vintage with extremely healthy grapes’ – Vincent Dauvissat

Chablis 2021: wine of the vintage

Domaine Vincent Dauvissat, Chablis Les Clos Grand Cru

After a week spent in Chablis tasting 375 wines, it is clear that 2022 is a very good year – and potentially an excellent one. Although a warm and very dry vintage, yields were not excessive and, crucially, acidity is high. The resulting wines are very well balanced with a lovely combination of the freshness and minerality which typifies Chablis, combined with fleshy, ripe, stone- and tree-fruit flavours.

Scroll down to see tasting notes and scores for a selection of top-scoring and top-value Chablis 2022 wines

Coming after the very challenging growing season in 2021 (severe frosts, cold weather and rainfall leading to disease pressure), Chablis 2022 has a different style and one which will appeal both to ‘classic’ Chablis lovers as well as those looking for more generous fruit character.

Top producer Vincent Dauvissat commented that in 2022 ‘the vines were recovering from 2021, and were compensating with lots of vegetative growth’. Dauvissat notes: ‘It was a very good vintage with extremely healthy grapes.’

See the Chablis 2022 top wines score table for all wines scoring 93 points or above

Howard’s pick: 30 great buys

The following wines are Andy Howard MW’s pick of the top-scoring and best-value Chablis 2022 wines, according to his own extensive tastings, as well as including wines from ‘producers to look out for’.

NB: many retailers’ allocations for these wines are as yet unconfirmed – prices and stockists are given where available, and alcohol levels are shown where known at the time of writing. If we have awarded ‘Top value’ to an as-yet unpriced wine, it is based on our predicted pricing.

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