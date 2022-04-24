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Champagne Henri Giraud: serious about oak
Amy Wislocki
April 24, 2022
In 2005,
famously described Ay-based Henri Giraud as possibly ‘the finest wine critic Robert Parker house virtually no one has ever heard of’. The family has been making wine in the region since 1625, but only started bottling wine under the family name under the current, 12th-generation owner Claude Giraud. Champagne
Production volumes are very small, especially for the flagship Argönne vintage cuvée, which saw only around 7,000 bottles produced in the latest 2013 release.
The house is known for carrying out fermentation and ageing of its base wines in oak barrels (apart from the Dame-Jane rosé, which is vinified in 525-litre sandstone amphorae, to accentuate the fruit).
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