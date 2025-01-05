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PREMIUM

Château Soutard: Patience rewarded

The picture-perfect views from atop the limestone plateau belie a serious player in St-Emilion, famous for its ageworthy wines.
Panos Kakaviatos Panos Kakaviatos

The limestone plateau at Château Soutard may not be the highest point of this hallowed St-Emilion terroir, but the skyline view it affords – Les Grandes Murailles (the aesthetic remnant of a 13th century Dominican convent), the early 12th century church spire, and Premier Grands Crus estates like Châteaux Canon and Clos Fourtet – is postcard perfect.

‘You get a unique perspective from here,’ says Château Soutard cellar master Véronique Corporandy, who has been with the estate for 18 years.

Having maintained its Grand Cru Classé since the revisable St-Emilion ranking was introduced in June 1955, Château Soutard has forged a reputation for ageworthy wines.

As legendary American critic Robert Parker wrote at the turn of this century: ‘This is a serious, traditionally made wine that usually repays one’s patience.’

Notes and scores for recent vintages of Château Soutard below

Château Soutard: 2020-2011

Wines are listed youngest to oldest

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