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Cru Beaujolais: 20 great alternatives to red Burgundy this Christmas

Natalie Earl explores why it is worth adding cru Beaujolais to your Christmas wine list this year...
Natalie Earl Natalie Earl

It’s no longer a secret that this vibrant region has much more to offer than the light-bodied party juice of Beaujolais Nouveau. Especially when it comes to cru Beaujolais: many wines can stand up to red Burgundies of the same price.

Scroll down for 20 top Cru Beaujolais tasting notes and scores

So if you’re looking for complexity as well as value, wines from the Beaujolais crus could be what you’re looking for this Christmas.

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