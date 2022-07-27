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PREMIUM

Decanter New York Fine Wine Encounter masterclass: Krug

The remarkable Krug masterclass at Decanter's Fine Wine Encounter in New York afforded Charles Curtis MW rare insight into the revered Champagne house, its celebrated cellar master, and some extraordinary wines.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Julie Cavil is perhaps the perfect incarnation of the house of Krug. She is both a talented winemaker and an articulate embodiment of the Krug ideal – young, sophisticated, intelligent, and persuasive.  

More than just friendly or agreeable, one has the sense that she is also driven. She has said of being a winemaker: ‘It is a profession of patience, of rigour, and the absence of compromise. I find this is not a constraint, but an asset’. 

Scroll down to see tasting notes and scores the six Champagnes in the Krug masterclass

See Charles’ tasting notes and scores for six timeless Krug Champagnes

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