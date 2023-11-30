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DFWE 2023 Burgundy masterclass: Corton Grand Cru wines

In his Decanter Fine Wine Encounter masterclass, 'Corton Grand Cru', Charles Curtis MW, Decanter World Wine Awards regional chair for Burgundy, attempts to explain his obsession with the hill of Corton.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Why Corton?

The hill of Corton is an arrestingly beautiful place to even the most casual passer-by. As one arrives from Beaune, it rises suddenly to dominate the landscape.

In geological terms, the hill is an outlier, freed from the main slope of the Côte d’Or by erosion. Vines wrap almost completely around the hill, facing every direction from northeast to almost due west, making this the only grand cru in Burgundy with a western exposure.

Scroll down to see tasting notes and scores for all 12 wines in the Corton Grand Cru masterclass

Corton Grand Cru masterclass: All 12 wines rated

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