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Domaine du Comte Liger-Belair: Producer profile & 10 wines rated

The wines of Domaine du Comte Liger-Belair are universally recognised as among the best in Burgundy – and command commensurate prices. Yet although he is the scion of a storied Burgundian family, the path to this success has been anything but easy for Comte Louis-Michel Liger-Belair
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

‘To know where you are going, you must know where you’ve come from,’ commented Louis-Michel Liger-Belair as we began our most recent tasting. His level of success, however, requires more than self-knowledge, and the talent and hard work of the present generation deserves no small share of the credit.

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