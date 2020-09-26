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Domaine Jean Sipp: Unlocking Alsace’s potential

With historic roots and a dedication to revealing the extraordinary potential of Alsace's varied terroirs, Georgie Hindle explores the wines of Domaine Jean Sipp...
Georgina Hindle Georgina Hindle

Situated in one of the oldest Medieval towns in Alsace, Domaine Jean Sipp has roots dating back to the 17th century and has, since the 1950s, been forging a reputation for quality winemaking.

The estate and its holdings lie in and around the commune of Ribeauvillé, the heart of the region’s winelands, in the Haut-Rhin department in Grand Est in north-eastern France.

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