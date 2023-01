Domaine Nicolas-Jay’s Willamette Valley Pinot Noir: 2014-2020 tasted

To put it mildly, the partnership behind the Willamette Valley’s Nicolas-Jay, is an unusual alliance.

Jean-Nicolas Méo, the descendant of an important French political family and Jay Boberg, a music and recording entrepreneur from Los Angeles, together created a new property in Oregon in 2010.

Boberg’s sister had been at university in Philadelphia with Méo and, after meeting in 1988, the two families became friendly.

At the helm of the prestigious Méo-Camuzet estate in Vosne-Romanée, Méo was aware that Boberg was looking for investors to expand production. Seeing the Drouhin family have great success with its Oregon estates, Méo decided to follow in their footsteps to the Willamette Valley. He and Boberg had similar tastes and ideas about wine and so the partnership was formed.

OiAmIzgyMTY7UGlja2luZyBkYXRlcyBhcmUgY3J1Y2lhbCBhbmQgdHJ1bXAgb3RoZXIgZmFjdG9ycyBzdWNoIGFzIGZlcm1lbnRhdGlvbiB0ZW1wZXJhdHVyZXMuIFdlIHJlbWFpbiBjbG9zZSB0byBvdXIgZ3Jvd2VycyBhbmQgbGlrZSB0aGVtIHRvIHBpY2sgb3VyIHBhcmNlbHMgZWFybHkgaW4gdGhlIGRheSB3aGVuIHRlbXBlcmF0dXJlcyBhcmUgY29vbGVzdC4gV2UgcmVzcGVjdCB0aGVpciBleHBlcnRpc2UsIGFuZCB0aGV5IGRvIHRoZWlyIGJlc3QgdG8gYWNjb21tb2RhdGUgdXMgc28gdGhhdCB3ZSBvYnRhaW4gdGhlIGZydWl0IHdlIHdhbnQuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjwvZGl2Pgo8cCBjbGFzcz0icDEiPlBpY2tpbmcgZGF0ZXMgd2VyZSBsZXNzIHJlbGV2YW50IGluIDIwMjAgd2hlbiB0aGUgdGhpY2sgc21va2UgZnJvbSBmb3Jlc3QgZmlyZXMgaHVuZyBvdmVyIHRoZSB2YWxsZXkgZm9yIGVpZ2h0IGRheXMuIEl0IGJlY2FtZSBhcHBhcmVudCB0aGF0IHRoZSBza2lucyB3b3VsZCBiZSBzbW9rZS10YWludGVkLCBzbyBNw6lvIGFuZCBCb2JlcmcgZGVjaWRlZCB0byBwcm9kdWNlIGEgd2hpdGUgd2luZSBmcm9tIHRoZSBQaW5vdCBOb2lyIGdyYXBlcy4gQnkgZGlyZWN0LXByZXNzaW5nLCBhcyBmb3IgYSBDaGFyZG9ubmF5LCB0aGUganVpY2Ugd291bGQgZmxvdyBhbmQgZmVybWVudCB1bnRhaW50ZWQuIEhlbmNlIEZsZXVyIEJsYW5jaGUuIEFsdGhvdWdoIHRoZSB3aW5lIGhhcyBtZXQgd2l0aCBhIHBvc2l0aXZlIHJlc3BvbnNlLCBpdCYjODIxNztzIHN0aWxsIGJlaW5nIGRldGVybWluZWQgd2hldGhlciBpdCB3aWxsIGJlIGEgb25lLW9mZiBvciBhIG5pY2hlIGFkZGl0aW9uIHRvIHRoZSByYW5nZSBpbiBmdXR1cmUuPC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDEiPlRoZSB0YXN0aW5nIG1hZGUgY2xlYXIgdGhhdCB0aGVzZSB3aW5lcyBkZXZlbG9wIG1vcmUgY29tcGxleGl0eSB3aXRoIHNvbWUgYm90dGxlIGFnZS48L3A+CjxwPgo="}

Domaine Nicolas-Jay: six wines tasted

{} {"wineId":"64906","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"64905","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"64904","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"64903","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"64902","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"64901","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"64900","displayCase":"standard","paywall":true} {}

