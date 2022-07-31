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Domaines Ott’s Étoile: ageworthy rosé in the making

Elizabeth Gabay MW tastes a mini-vertical of Domaines Ott's top-end rosé, Étoile, with winemaker Jean-François Ott. It's early days, but she discovers that the wine 'reveals hidden depth, complexity and richness' as it ages.
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

In light of the boom in premium rosés, asking Jean-François Ott whether his decision to make Étoile was a commercial one is an obvious question.

‘Definitely not’, is his emphatic reply. ‘I regard each rosé from each of the Domaines Ott estates as being a premium rosé. We make three premium rosés and if the grapes or wine is not up to the quality I don’t put it in the final blend.’

Tasting rosé with Ott reveals his boundless curiosity of different expressions of the wine style, as well as a curiosity towards other winemakers’ visions of fine rosé wine.

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Tasting notes and scores for a mini vertical of Domaines Ott’s Étoile:

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