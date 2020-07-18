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First taste: Ayala Brut No 7, 2007

Ayala releases the second vintage of its prestige ‘Collection’ series, Simon Field MW looks at the history of the estate and tastes one of the first samples...
Simon Field MW Simon Field MW

To celebrate its 160th anniversary Ayala has released a second vintage of its prestige ‘Collection’ series.

Somewhat illogically, after the debut of Collection No 8 Rosé, based on 2008, we are now invited to step back a year for the Collection No 7 Brut, based, you guessed it, on the 2007 vintage.

Scroll down to see Simon Field’s Ayala No 7 2007 tasting note and score

See Simon Field’s Ayala No 7 2007 tasting note and score

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