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First Taste: Laurent-Perrier Grand Siècle Itération No. 26

Laurent-Perrier has launched the next installment of its flagship prestige cuvée, Grand Siècle. Tom Hewson finds that ‘drinkers will be richly rewarded’ with the new Itération No. 26.
Tom Hewson Tom Hewson

Champagne Laurent-Perrier has long gone against the grain with its Grand Siècle cuvée. ‘It was the 1950s, and the first prestige cuvées in Champagne were appearing,’ explains Lucie Pereyre de Nonancourt. Her grandfather (and founding president of the house) Bernard de Nonancourt found it surprising that these new prestige cuvées were being released as single vintages, rather than blends of several years.

‘Even among the most exceptional vintages they have their own personalities. So he decided to do something unique: to recreate the perfect year,’ she says.

Scroll down to see Tom Hewson’s review for Laurent-Perrier Grand Siècle Itération No.26

Tom Hewson’s tasting note and score:

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