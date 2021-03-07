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Grosset: producer profile and Riesling vertical

David Sly lifts the veil on Grosset, the pioneering Clare Valley producer that, four decades on, remains unwavering in its commitment to making world-class Riesling – a goal that’s led its founder to embrace biodynamics, blockchain projects and more.
David Sly

The single-minded pursuit of purity in Riesling expression is Jeffrey Grosset’s obsession, although it’s not manic energy that fuels his relentless engine.

The quietly spoken, self-effacing Clare winemaker’s intrinsic nature is to be contemplative and analytical rather than demonstrative. It means that even on the 40th anniversary of the founding of his wine company, devoted primarily to making elite Riesling, his relentless focus on quality keeps him questioning every aspect of winemaking and production – and how he could possibly make it better.

Scroll down for David Sly’s scores and tasting notes from a recent Grosset vertical

The 40-year journey has scaled dizzy heights for a man who came into wine with scant resources and no vinous pedigree, save for the life-altering experience of trying a classic Leo Buring Riesling at the age of 15 and realising immediately that emulating such an exquisite wine would constitute his life’s work.

Clare Valley classics: Sly’s Grosset Riesling vertical

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