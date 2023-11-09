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Joh. Jos. Prüm: Producer profile & 10 wines tasted

Both traditionalist and trailblazer, Joh. Jos. Prüm and its Mosel Rieslings have set the standard and been a touchstone for generations of winemakers and wine lovers alike
Anna Lee Iijima Anna Lee Iijima

The Mosel Valley is seemingly rife with winemakers named Prüm. Indeed, members of the Prüm family have inhabited the village of Wehlen, a wine-growing epicentre of the Mosel, as far back as the 12th century.

The bedrock for generations of wine-growing at Prüm’s was the original estate of S. A. Prüm, the winery established in the early 1800s by Sebastian Alois Prüm. It was Sebastian’s brother, Jodocus Prüm, who installed a sundial on a rocky outcrop of the Wehlener vineyards in 1842, lending the word Sonnenuhr, or sundial, to the vineyard’s name.

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