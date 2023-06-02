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Monteraponi’s Trebbiano Toscano: Burgundian-style Tuscan benchmark

Monteraponi's owner, Michele Braganti, has a weak-spot for the often derided Trebbiano Toscano. In 2023, he celebrates 10 years of his benchmark Burgundian-styled expression with the first complete vertical. Asa Johansson reports.
Åsa Johansson Åsa Johansson

‘I feel more similar to Trebbiano Toscano than to Sangiovese because it is an underdog, like me,’ said Monteraponi owner, Michele Braganti during the first vertical tasting of his Trebbiano Toscano.

‘I am the youngest of three siblings, and when I continued to fail exams at law school, my parents let me take over Monteraponi instead of entering the successful family business. It was a sort of punishment,’ Braganti recalled.

Scroll down to see tasting notes and scores for a 10-vintage vertical of Monteraponi Trebbiano Toscano

Monteraponi is an acclaimed winery but the road to get here was not easy.

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