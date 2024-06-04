{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NWQ5MWI2N2U5OGU2NjY4Yzk4MzU4NjRlZDk4YmFkMGJmNzczOGJlNWUwOTNmMjZkYmYzMzU3ZGI2MTFlZDg0NA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Nathan Kendall: Rising star of New York’s Finger Lakes

Nathan Kendall believes in wines that display a true sense of place – the place he calls home in the heart of the Finger Lakes region. A pioneer for the next generation of New York wine, Kendall’s widely celebrated commitment to the land and its people comes to life through both his wines and actions.
Maiah Johnson Dunn Maiah Johnson Dunn

Driving down Route 14 in Dundee, New York, a clear day reveals rolling hills of grape vines along either side of Seneca Lake. Seneca is the largest and deepest of the 11 glacially carved Finger Lakes in upstate New York. The lush terrain and diverse microclimates across its 61 kilometres are home to over 60 producers, including Nathan Kendall.

His name is becoming increasingly familiar to those watching New York’s growing wine scene. Kendall has topped various wine industry recognition lists over the last few years as a rapidly rising star in both New York and American wine. He calls the attention ‘truly humbling for a small-town person.’

Scroll down to see notes and scores for 10 wines from Nathan Kendall

10 wines from Finger Lakes maestro Nathan Kendall

Related articles

Forge Cellars: Producer profile plus 10 wines to try

New Jersey wines: A rising tide

The sommelier suggests… Riesling by Melody Wong

Latest Wine News