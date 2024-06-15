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Renewal, renovation and innovation in Bordeaux: Five revitalised estates to follow

Across Bordeaux, new investment and improvements in viticulture and winemaking are seeing once underperforming estates return to their former glory, or beyond – a pattern exemplified by the following five impressive châteaux.
Elin McCoy Elin McCoy

Picture Bordeaux’s top vineyards in 2024; cover crops bloom between vine rows where bare earth once reigned. Bees buzz. Horses, not tractors, plough the soil. Many more estates follow an organic or biodynamic path instead of relying on toxic sprays.

The latest soil science has led to farming carefully, plot by plot. And due to the effects of global warming, fewer châteaux opt to remove leaves from the vines with the intention of allowing more sun to reach the grapes, as was deemed beneficial in the past.

It’s all about preserving freshness in the wines. It’s a world of difference from two decades ago.

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