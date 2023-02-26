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Taurasi: a buyer’s guide

East of Naples, the star of this DOCG region in the beautiful landscape of Campania is the Aglianico grape, its wines increasingly being hailed as the ‘Barolo of the south’. We take a deserved look at this stout-hearted red with a growing reputation.
Anthony Rose Anthony Rose

What’s in a name? The region of Campania lives up to its billing as a scenic landscape of verdant rolling hills dotted with picture-postcard hilltop villages and medieval castles. Within an hour’s drive from Naples airport, Irpinia in the Campanian province of Avellino is readily accessible. Winding and weaving your way up hill and down dale, there’s a perpetual view of wooded hills on the opposite side of the valley.

The lack of any tourist infrastructure here might be off-putting to some, but the region’s rural charm is a magnet for the independent-minded traveller in search of wines that embody the local aromas and flavours of the region: the two white DOCGs of Greco di Tufo and Fiano di Avellino, and the red DOCG of Taurasi.

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Taurasi itself is a patchwork of vineyards lying on slopes at altitudes between 300m and 700m, facing all four corners of the compass in 17 communes.

A taste of Taurasi: Rose’s top 10 Aglianico buys

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