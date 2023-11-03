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Terrasses du Larzac report 2023: Latest releases tasted

‘I've been blown away by the style and class of these wines. This really is Languedoc's bijou,’ says Natalie Earl as she assesses the most recent vintages and gives her verdict on the resulting wines.
Natalie Earl Natalie Earl

Terrasses du Larzac 2021 vintage rating:  4 / 5

Terrasses du Larzac 2020 vintage rating: 5 / 5

The Terrasses du Larzac zone is fairly spread out, the vineyard area forming a v-shape around the foothills of a limestone plateau, the Causse du Larzac. The areas classified under the appellation appear a little scattergun when looking at a map. They’re concentrated around the village of Jonquières, the bottom of the ‘V’, while others are some 30km northwest and a few more some 50km northeast.

This is one of few appellations where Carignan is a principal variety (not relegated to a secondary or accessory variety). The others are Syrah, Mourvèdre and Grenache, with Cinsault becoming more important too.

I’ve been blown away by the style and class of these wines. This really is Languedoc’s bijou. It is beginning to be reflected in the price of the wines, however, so now is the time to start snapping them up.

See the Languedoc report 2023 homepage

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Tasting notes and scores for the top Terrasses du Larzac latest releases:

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