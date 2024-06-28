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The exciting potential of Terre Nere’s Etna rosato amid the Sicilian rosé boom
Åsa Johansson
June 28, 2024
Marco de Grazia came to
in 1999 with the aim to make terroir-driven wines on the Sicilian volcano. Already well-known as one of the most important distributors of Italian wine in the United States, he was also one of the leading figures of the Barolo Boys, who revolutionised winemaking in Etna in the 1980s and 1990s, introducing modern winemaking and an international aesthetic. Piedmont
Today, he grows grapes on approximately 45 hectares of vineyards between 400 and 1,000 metres above sea level. Some of the vines are over 100 years old, dating back to before the coming of phylloxera.
An exclusive opportunity to taste 13 vintages of De Grazia’s Etna rosato from his Sicilian winery, Tenuta delle Terre Nere – seated on the northern slope of Etna, close to the town of Randazzo in Contrada Calderara – was impossible to refuse, and so I made a journey to the volcano this May.
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