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The Judgment of Napa: the Cabernets and results

Decanter’s Clare Tooley MW was one of the expert panel at The Judgment of Napa, blind tasting and rating 10 Cabernets and 10 Chardonnays in homage to The Judgment of Paris 45 years ago. Here she reports on this landmark celebration and how the flight of Cabernet Sauvignons and blends stacked up.
Clare Tooley MW Clare Tooley MW

Read more on The Judgment of Napa:

The first day of celebrations PLUS Results of the Chardonnay blind tasting

Conceived and presented by Angela Duerr and her Cultured Vine team, The Judgment of Napa tastings were staged at Charles Krug Winery on 6 October 2021.

The previous day, invited guests paid tribute – through speeches and presentations – to Patricia Gallagher, Steven Spurrier and George Taber who organised and wrote about The Judgment of Paris in 1976.

But day two of the event honoured the trio through a blind tasting of Chardonnays and Cabernet Sauvignons in homage to the event 45 years earlier that catapulted California wine onto the world stage.

Scroll down for tasting notes and scores of the 10 Cabernets & blends at Judgment of Napa

Judgment of Napa: the Cabernets and Clare Tooley MW’s verdict

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