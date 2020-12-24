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Viña Errazuriz: 150th anniversary tasting of Don Maximiano 

Decanter joined winemaker Francisco Baettig for a vertical tasting of Chilean icon Don Maximiano Founder’s Reserve, a wine that reflects the evolution of Chile’s wine scene.
Julie Sheppard Julie Sheppard

Viña Errázuriz was founded by Don Maximiano Errázuriz in 1870, when he planted the first French grape varieties in the Aconcagua Valley in Chile.

Today Eduardo Chadwick, the fifth generation of the family, is the winery’s president. Errázuriz now owns vineyards in the Casablanca and Curicó Valleys, as well as Aconcagua; and produces a varied range of over 35 wines.

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In 2020, which proved a challenging year for Chile’s winemakers, Errazuriz celebrated its 150th anniversary. Decanter joined Francisco Baettig, head winemaker at Viña Errázuriz since 2003, for a vertical tasting of the winery’s icon Viña Errazuriz Don Maximiano Founder’s Reserve.

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