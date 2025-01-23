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Viña San Pedro’s Altair: Two decades of an ongoing journey

Two decades on, Viña San Pedro's flagship Altair has undergone a gradual but significant evolution, shaping its Chilean character after shedding its French-inspired skin. A complete vertical allowed Decanter's Ines Salpico to trace the wine's journey so far.
Ines Salpico Ines Salpico

Vertical tastings are often a self-indulgent exercise through which producers try to assert the superiority, longevity and consistent quality of their wines.

However, sometimes an invitation to taste all produced vintages of a given label comes with the enticing challenging of revisiting its evolution, consider the missteps and give feedback on the direction and goals of the current winemaking team.

The latter was the case when the San Pedro team traveled from Chile to London for a tasting of all but one of the vintages of Altair so far released. A brave proposition, that showed the evolution of the wine, with the many questions, hesitations and changes of priorities along the way.

To a large extent, Altair’s journey mirrors that of Chilean fine wine as a whole: from a fascination with classical foreign paradigms to the recognition of a potential for difference and local identity – all backed by robust technical ability.

Scroll down for tasting notes and scores for all released vintages of Altair

San Pedro Altair – vintages 2003 to 2021 tasted and scored:

Wines in order of release, with latest release shown first. 

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