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Vintage Port 2022: A tale of unexpected freshness

Albeit not a widely-declared, classic vintage, 2022 yielded beautiful Vintage Ports. Namely expressive single quintas, with great definition and sense of place.
Ines Salpico Ines Salpico

It’s now a worn cliché to say that good winemakers are those able to produce a good wine from a bad vintage.

Perhaps it could be added that a superior vineyard is able to withstand severe climatic conditions and still deliver outstanding fruit.

Both statements seem validated by the Vintage Ports from the troubled 2022 growing season; few but characterful, with some outstanding examples showing off some of the Douro Valley’s best sites.

Scroll down to see notes and scores for the key Vintage Port 2022 releases

Vintage Port 2022 – key releases scored and tasted:

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