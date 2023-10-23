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Red Mountain 2020: Vintage review and top wines tasted

Red Mountain is Washington State's hottest AVA and, thanks to escaping most of the impact of devastating wildfires, produced some of the highest-scoring wines in the warm 2020 vintage. We speak to some key producers and reveal our top 10 wines.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

QUICK LINK Washington State 2020: full vintage report and top-scoring wines

Red Mountain is Washington’s hottest-growing region. Perched above the Yakima River, it is a nesting doll of sorts, found both within the Yakima Valley and larger Columbia Valley AVAs. In 2020, of the Red Mountain vineyard sites I tasted from, nearly all managed to escape the impact from the wildfires.

Scroll down for the top-scoring Red Mountain 2020 wines tasted

Washington State’s Red Mountain AVA. Credit: Clive Pursehouse

Red Mountain 2020: The top 10 wines tasted

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