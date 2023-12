The Decanter in-house team has picked out 34 exciting and accessible wines that are perfect for drinking over the holidays, all available in the UK and priced at £20 or less.

This month’s highlights

Must-try fizz: Le Colture, Fagher Prosecco Valdobbiadene Superiore Brut, Veneto, Italy NV

Must-try white: Lay & Wheeler, Adi Badenhorst Chenin Blanc, Swartland, South Africa 2022

High street choice: Sainsbury’s, Taste the Difference Zurriago Malbec, Mendoza, Argentina 2022

Must-try fortified: Sánchez Romate, Don José Oloroso, Jerez, Spain

As a companion selection to our 34 wines under £20, the Decanter team has selected 16 standout bottles certain to impress, and all available in the UK priced from £20-£50.

Seasonal buys: December 2023

