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Castello Banfi’s Poggio all’Oro: vertical tasting

Poggio all’Oro is Banfi’s historic flagship, a Brunello di Montalcino Riserva which has been produced since 1985. Michaela Morris enjoys a vertical of the wine at the Banfi estate.
Michaela Morris Michaela Morris

‘Poggio all’Oro is the vineyard from which our marriage with Sangiovese started,’ declares Enrico Viglierchio, Banfi’s General Manager of over 20 years. He hosted me at Castello Banfi for a vertical tasting during Montalcino’s most recent Benvenuto Brunello event in November 2021.

Scroll down to see tasting notes and scores from the Poggio all’Oro vertical tasting

In the region’s southwest corner, the 800-hectare estate surrounds the medieval Poggio alle Mura castle. It was purchased in 1978 by Italo-American brothers John and Harry Mariani. They arrived with a certain bravado but were instrumental in the success of Brunello in the US market.

Today the company is led by John’s youngest daughter Cristina Mariani-May who has honed Banfi’s environmental and research initiatives.

Poggio all’Oro vertical: tasting notes & scores

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