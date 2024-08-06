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Ben Glover: Learning to let go and start giving back

Making his name at Wither Hills and Mud House, top New Zealand winemaker Ben Glover has gone back to his roots with his own brand Zephyr and is building a space for the country's next generation of winemakers. Anne Krebeihl MW meets him and recommends an exciting selection of his wines to try.  
Anne Krebiehl MW Anne Krebiehl MW

Ben Glover, 52, is the leading force behind The Coterie in Marlborough, New Zealand. In this collaborative space he makes the fruit of his family vineyards into the wines of his brands Zephyr, Bob Short for Kate, Massey Dacta and Spoke – the latter is a co-project with UK-based merchant Liam Steevenson MW.

While Ben’s story neatly traces the rise of Marlborough as the powerhouse of New Zealand’s wine industry, he has now come full circle. With The Coterie, he has, ‘established a place for the next generation to come make their wine, rock the world and show off Marlborough in a provocative and new light. Without barriers and with an open collective collaborative culture,’ he says.

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Ben Glover wines to try

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