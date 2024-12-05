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Clos de Vougeot masterclass: DFWE Singapore 2024

The recent Decanter Fine Wine Encounter in Singapore included a masterclass on one of Burgundy's grandest grand crus – Clos de Vougeot. Charles Curtis MW recounts how this one vineyard became many and what it means for the wines produced today.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Why Vougeot?

The Clos de Vougeot masterclass Decanter Fine Wine Encounter Singapore set out to demonstrate that the Clos is among the most fascinating terroirs in Burgundy.

The tasting allowed the attendees a deep dive into the pleasures and contradictions of this superb appellation.

The class was led by François Labet, proprietor of Château de la Tour and the largest owner of its vines, and co-chaired by myself.

At the start, the tasters were introduced to the premise that Clos de Vougeot is neither the oldest (since the Clos de Bèze is older) nor the largest of the great vineyards in Burgundy (since Corton is almost twice the size), but that in some sense, it is the grandest of them all.

Scroll down for notes on the 12 wines tasted at the masterclass

Masterclass wines: Twelve Clos de Vougeot

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