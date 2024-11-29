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Château Ducru-Beaucaillou masterclass: DFWE London 2024

Guests at the recent Decanter Fine Wine Encounter in London were treated to a masterclass that spanned three decades of Bordeaux 'Super Second' – Château Ducru-Beaucaillou.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Château Ducru-Beaucaillou is one of the most revered properties on Bordeaux’s Left-Bank.

Dating back to 1720, this St-Julien estate has been in the top-echelon of wines of the Médoc for several centuries, confirmed with Ducru’s second-growth classification in 1855.

Those lucky to attend this fascinating masterclass were able to taste Ducru’s second and third label wines (La Croix Ducru-Beaucaillou and Le Petit Ducru de Ducru-Beaucaillou) before tasting six examples of the grand vin from some of the finest Bordeaux vintages over the past 30 years.

Scroll down for notes and scores from the masterclass

30 years of Ducru-Beaucaillou: The wines

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