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Collector’s Guide: Red Burgundy

A comprehensive guide to red Burgundy, largely from the Côte d’Or, highlighting recent developments, ways to approach the region and its momentum on the fine wine market.
Chris Mercer Chris Mercer

Burgundy’s tapestry of terroirs and pioneering refinement of Pinot Noir provide a rich hunting ground for collectors of the world’s most renowned wines, as well as exciting, under-the-radar producers.

It’s no secret, however, that certain Burgundy wines are hard to attain. Prices for top names have also been rising on the secondary market alongside expanding global demand.

This guide focuses on red Burgundy, largely from the Côte d’Or, drawing on expert commentary and also exclusive reporting for Decanter Premium subscribers to highlight recent developments, ways to approach the region and its momentum on the fine wine market.

Burgundy 101

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