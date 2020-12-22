{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MmY3OTZjYzQ4NGE0NmQ1ZGQzMmJlYmExZjM2OGE2YjY4ODQ5ZTE5ZjBmZTQ4MTA3YWE5ZjJjNGUwZjE5MDExZA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Croser & Bizot: a family vision in Wrattonbully

Wrattonbully, in South Australia's Limestone Coast region, is home to two powerhouse wine families from opposite sides of the world now entwined by marriage. Sarah Ahmed chats with Australian wine legend Brian Croser and his son-in-law Xavier Bizot of the Bollinger Champagne house
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

A scion of the Bollinger family of Champagne and a farm boy from South Australia’s Clare Valley. They might at first seem strange partners but Xavier Bizot (Terre à Terre) and his father-in-law Brian Croser (Tapanappa) could not be more intertwined.

And not only by marriage. Like his late father before him (Christian Bizot, Bollinger’s sixth president), Xavier Bizot established a pioneering vineyard in South Australia’s cooler climes of Wrattonbully.

Scroll down for Sarah Ahmed’s tasting notes and scores on the latest releases from Tapanappa and Terre à Terre

Tapanappa & Terre à Terre: Sarah Ahmed tastes the latest releases from Wrattonbully and Adelaide Hills

You might also like…

Hentley Farm: producer profile

Cape Mentelle: 50 years of Margaret River Cabernet

Cloudburst: producer profile

Latest Wine News