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Domaine de Trévallon: The new generation takes charge

Founded on an artistic whim in the 1970s, Domaine de Trévallon has risen to become one of Provence's leading fine wine estates. Liz Gabay MW charts its progress down the decades.
Elizabeth Gabay MW Elizabeth Gabay MW

Some producers become part of the history of their region. Their romantic story, their innovative ideas, the quality of their wine.

Many of these iconic estates shine for only a couple of years and burn out, few last for decades and even fewer continue to flourish with the next generation.

Domaine de Trévallon is one of the success stories.

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Domaine de Trévallon

Wines are listed white, then red, in score order

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