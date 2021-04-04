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PREMIUM

Valentin Zusslin: Riesling Grand Cru Pfingstberg vertical

Yohan Castaing explores the terroirs and winemaking approach of this historic Alsace estate and tastes a seven-vintage vertical of the Zusslin Riesling Grand Cru Pfingstberg from 2009-2015.
Yohan Castaing Yohan Castaing

Domaine Valentin Zusslin is a textbook example of the qualitative evolution that Alsace is experiencing today.

Owned by the same family for 13 generations, the estate benefits from a long heritage in the region while adopting a very contemporary approach to viticulture.

Scroll down for tasting notes and scores on Domaine Valentin Zusslin Riesling Grand Cru Pfingstberg 2009-2015

See the Valentin Zusslin Riesling Grand Cru Pfingstberg 2009-2015 vertical tasting notes and scores:

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