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Expert’s Choice: South America’s premium red blends

Varietally labelled wines have been at the forefront for decades, but South American producers put great efforts into their blends as wines of high quality and standing.
Alejandro Iglesias Alejandro Iglesias

The stellar reputation of South America’s premium red wines has been built on the region’s iconic varietal wines: Argentinian Malbec, Chilean Cabernet Sauvignon and Carmenère, and Uruguayan Tannat.

Yet these wines are a relatively recent phenomenon, only really gathering pace in the 1980s when South American wineries – their sights set on export – joined the wave of varietally labelled wines emerging from the New World.

Prior to this shift in focus, South American winemakers had been more interested in producing European-style blends – and Bordeaux blends in particular. This was a reflection of the early French and other European influences on the local wine industry.

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Notes and scores for 18 top South American red blends

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