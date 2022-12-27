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First taste: Bollinger’s La Côte aux Enfants 2012

Yohan Castaing tastes and rates a brand new release from Bollinger which further cements its commitment to Pinot Noir.
Yohan Castaing Yohan Castaing

For some time now, Champagne Bollinger has been intent on producing new cuvées showcasing the Pinot Noir grape.

In the wake of the PN TX 17 cuvée released earlier this year (which is a blend of Pinot Noir grapes harvested from several parcels within same village) comes yet another addition from this legendary house based in Aÿ.

Scroll down to see the tasting note and score for La Côte aux Enfants 2012

Yohan Castaing rates Bollinger’s La Côte aux Enfants 2012:

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