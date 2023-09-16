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First taste: Champagne Salon 2013

Tom Hewson tastes and rates the new 2013 release of the historic Salon Champagne house.
Tom Hewson Tom Hewson

It’s back to business as usual at the sought-after producer of blanc de blancs from the grand cru village of Le Mesnil-sur-Oger after two unusual releases: the ripe and open 2012 which was released after a change of heart by the house, and the 2008 which was only released in magnums.

Scroll down for tasting notes and scores for Champagne Salon 2013 and Delamotte 2014

Tom Hewson’s tasting notes and scores for Salon 2013 and Delamotte 2014

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